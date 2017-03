Creadores de Tamarindo montarán exposición de arte

in Actualidad

by Pampa

15 artistas exhibirán sus trabajos el 25 de marzo en Garden Plaza a partir de las 4 p.m.

Tamarindo, Guanacaste, marzo del 2017. Un grupo de 15 creadores mostrarán sus producciones para festejar el primer aniversario de La Galería iniciativa que es impulsada por la Fundación Tamarindo Art Wave (TAW) para apoyar a los artistas locales con el fin de consolidar un Centro de Arte donde la comunidad pueda expresarse en las diferentes esferas de la plástica.

El próximo sábado 25 de marzo (4 p.m.) se realizará un encuentro abierto en Garden Plaza de Tamarindo donde se protagonizarán diferentes actividades relacionadas con Bellas Artes, Danza Contemporánea, Arte Audiovisual, Gastronomía Sostenible y Música en vivo.

Griet Depypere, Presidenta de TAF, indicó que La Galería nació como una idea de varios artistas de la zona de Tamarindo, nacionales y extranjeros domiciliados en el área que buscaban un espacio donde exponer sus obras de manera continua.

Para el evento de fines de marzo el Centro Garden Plaza brindó la oportunidad de contar con varios locales para la realización de este proyecto. Además, el plan recibió la valiosa ayuda y determinación de más de 15 artistas nacionales e internacionales que trabajan en la consolidación de la idea.

En el Centro el público podrá apreciar los trabajos de Ale Rambar , Fabián Monge, Belén Teller, Myriam Grosso, Enrique Kallejero, Valerie Rey, André Bazán, Malu Moreira y Lance Herbsbstrong, Joe Hrbek, Monica Mora & Ana María Lopez, Manuele Senis, Camilo Regueyra & Bryan Chavarría en YONKIT.

La Presidenta de TAW afirmó que se trata de “un evento de mucha variedad artística, como el Tamarindo Food Wave donde el profesor de la Academia de Gastronomía Sostenible La Raíz, Manuele Senis, cocinará varios platillos con base en cultivos de pequeños productores locales”

“Además se brindará talleres para niños, se organizará un concurso de arte entre los colegios cercanos y se exhibirá famosas proyecciones audiovisuales de artistas como Andy Warhol, Georges Melies y Allison Shulnik y pintura en vivo con André Bazán del Arte Offshore, proyecto que remodeló un velero de 80 pies la edición de 20016 y el famoso dúo costarricense de ballet contemporáneo YONKIT”, resaltó Depypere.

Apoyo variado

Junto con TAF esta muestra tiene el apoyo de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo (CCTT), la Cámara Costarricense de Restaurantes, el Hotel Cala Luna Luxury Boutique, la Academia de Gastronomía Sostenible “La Raíz”, ZegreenLab, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, el Instituto Nacional de Biodiversidad y Walter`s School of Music.

“Este tipo de espacios ayudan en mucho a incrementar la oferta de actividades a las que pueden asistir los turistas nacionales y extranjeros; de modo que, a los tradicionales atractivos de playa y sol, agregamos otros ámbitos como las bellas artes”, indicó el Presidente de la Cámara, Hernán Imhoff.

Después de ganar premios como Multi-Platinum y Diamond Certified, de trabajar con, Los Fabulosos Cadillacs, Mariah Carey, Tyrese, Tupac, Snoop Dogg, The Offspring and Rancid y una infinidad de producciones yproyectos musicales, King estará presente para un concierto en Tamarindo, tocará en un Baby Grand Piano de 1925 restaurado por la escuela local,Walter`s School of Music.

Para cerrar la noche, el grupo de música electrónica Lance Herbstrong promete poner el público de cabeza con sus remix orgánicos que remiten a la naturaleza y los 4 elementos (aire, agua, tierra y fuego).

La entrada a Garden Plaza será completamente gratuita; además, las obras estarán exhibidas ahí durante un mes.