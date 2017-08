Conflicto por venta de comidas típicas genera reacciones

in Actualidad

by Pampa

No existe moción en el Concejo Municipal en contra de Ana Peña ni de otro vendedor de comidas en vía pública

Por Luis Diego Coronado A.

Luego de que se encendieran las redes sociales por una publicación hecha en Facebook por el hijo mayor de Ana Peña (vendedora de comidas en Liberia), donde afirmaba que el regidor municipal, Felix Zúñiga, aseveraba en contra de Peña “si te veo en tal lado te mando a sacar”, refiriéndose que no le iba a permitir más sus ventas de comida en el cantón de Liberia, las reacciones a favor y en contra de las partes involucradas salieron a la luz en diferentes medios.

La polémica se desprendió luego de un informe enviado al alcalde de Liberia, Julio Viales, presentado por la Comisión de Cultura y Deportes en referencia a las actividades que se llevarían a cabo en el Parque Mario Cañas Ruiz y sus alrededores con motivo del “Mes del orgullo guanacasteco”.

El punto cuatro del informe especificaba lo siguiente: “Solicitarle al Concejo Municipal que no otorgue permiso de ninguna índole en el edificio de la Gobernación del 17 al 30 de julio del año en curso, esto por cuanto es un edificio histórico y para esta fecha debe estar disponible para los turistas locales, nacionales y extranjeros”. Dicho informe fue aprobado por 7 regidores propietarios en Concejo Municipal el pasado 10 de julio de 2017.

Asimismo, aunque el Concejo Municipal aprobó el informe de dicha Comisión, al ser entregado al alcalde de Liberia, este último no vetó el acuerdo ni la votación de los legisladores regionales.

Consultado por RADIO PAMPA, Felix Zúñiga, regidor de la Municipalidad de Liberia e integrante de la Comisión de Cultura y Deportes, afirmó que en el informe-que no es una moción- no detalla el nombre de una persona en específico ni el trabajo que no se le permitiría realizar.

En el audio, Felix Zúñiga.

También recalcó que el Dr. Mario Calvo, director del Área Rectora de Salud de Liberia, no le autorizó al Concejo Municipal rematar puestos de comidas ambulantes que se tuvieran que manipular.

Por su parte, Ana Lorena Peña, afirmó que desconocía que no se había presentado ninguna moción en su contra, pero que su preocupación se generó por la forma en la que el regidor Zúñiga arremetió contra ella al solicitarle permiso para instalar su puesto de venta en la Gobernación.

En el audio, Ana Peña.

Peña quien es oriunda de Liberia, también detalló que la Gobernación siempre se encuentra en estado “deplorable por la cantidad de indigentes”, por lo que ha tenido que pedirle a su hijo en repetidas ocasiones que le ayude a limpiar el inmueble.

Sobre los permisos

La Ley General de Salud reza en su artículo 218 “Queda prohibido el establecimiento de puestos fijos o transitorios de elaboración o venta de alimentos en calles, parques o aceras, u otros lugares públicos, con excepción de las ventas en ferias debidamente autorizadas de conformidad con las disposiciones reglamentarias correspondientes”.

El Dr. Mario Calvo, director del Área Rectora de Salud de Liberia explicó que, las ventas de comidas ambulantes o en zonas públicas no pueden tener permiso del Ministerio de Salud o patente municipal.

En el audio, Mario Calvo.

Para velar porque esto se cumpla en el cantón de Liberia, Área Rectora de Salud del cantón, realiza operativos de decomiso de alimentos por ventas ambulantes en centros educativos y zonas públicas cada 15 días.

En el audio, Mario Calvo.

Sobre el caso específico de la señora Ana Peña, quien reconoce, que no está legal ni autorizada para vender en zona pública (acera de las antiguas oficinas del ICE), el director regional de salud afirma desconocer el caso, y que no se ha presentado ningún tipo de denuncia formal al respecto por parte de la Municipalidad de Liberia.

En el Departamento de Patentes de la municipalidad, también afirmaron desconocer alguna moción presentada en contra de Peña, pero si alegaron, que para que se otorgue un permiso de ventas de comidas en vía pública debería existir un acuerdo municipal.

En el audio, Álvaro Rodriguez, encargado de patentes de la Municipalidad de Liberia.