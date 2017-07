La Lonchera: La Sanguchería imperdible en Liberia

in Actualidad

by Pampa

Julio 19, 2017 8:30 | Karla Ramírez

Como buena consumidora de sanguches y amante de este tradicional platillo, decidí irme a conocer La Lonchera, en Liberia.

En el camino iba recordando esa sensación de la infancia, esa que todos en algún momento experimentamos cuando caminábamos al kínder o la escuela con la lonchera en la mano y nos ilusionaba llegar al recreo para poder abrirla y sorprendernos con lo que había dentro.

Me dispuse entonces a localizar La Lonchera. No me costó llegar a la nueva sanguchería de la ciudad blanca, ubicarla es fácil ya que está en el corazón comercial de Liberia: 75 metros al este de la escuela Ascensión Esquivel.

Desde su celular puede encontrar la ubicación de La Lonchera con el siguiente enlace: https://goo.gl/ndM7Gs

Al llegar uno se encuentra con un lugar acogedor, de concepto minimalista y retro a la vez, buena iluminación natural y muy importante, ¡buena ventilación!, también natural más que necesaria en esta pampa guanacasteca.

Me senté en la barra y empecé a conversar con Fabián, su propietario. Supe entonces que esta pequeña empresa local nació de un interés entre María Fernanda y Fabián de que existiera en Liberia un negocio de comidas que ofreciera un concepto diferente y un menú alternativo a lo que normalmente encontramos. Es la primera vez que incursionan en el negocio de comidas y se debe finalmente a que Fabián ama la cocina y por supuesto ¡cocinar!

Familia y amigos de estos jóvenes empresarios tuvieron que ver para cuidar cada detalle: menú, logo, decoración, ambiente acogedor, etc. Esto demuestra que no se dejaron detalles al azar.

¡Pero hablemos de comida! Sus sanguches están basados en 3 tipos de pan artesanal, y cada uno de ellos está pensado para que sus ingredientes combinen con una salsa especial, aderezada para que ese sabor único sea una sola sinfonía y finalmente le den su identidad a cada plato.

El reto en el desarrollo del menú, que se plantearon Fabian y Olivier Zamora (el chef de La Lonchera) se cumplió: lograron darle personalidad única a cada producto.

Después de probar el sanguche de ensalada de pollo que estaba fresco, tierno y delicioso, conversé con Olivier Zamora, quien tiene amplia experiencia y formación culinaria. Él se ha desempeñado como chef de apertura en hoteles importantes de la zona, y me comentó “Trabajamos para que con cada platillo se experimente un sabor distinto, y que la experiencia culinaria sea amplia”

Olivier nos contó, mientras yo disfrutaba del té frió de la casa, que se dieron a la tarea hace unos meses, de crear un menú balanceado en cuanto a sabores. Ingredientes como una variedad de quesos y carnes lograron variar el tradicional sanguche, los aderezos hechos en la sanguchería dan el toque final. Les cuento que el aioli de ajo rostizado, el aioli de culantro o el la reducción de cebolla en aceto balsámico… están riquísimos.

No importa si prefiere una opción más llenadora, una liviana como un sandwich de ensalada, o no se decide y termina antojado de algo intermedio como un wrap o una pupusa, en La Lonchera se logra un equilibrio para satisfacer a los clientes. Sus visitantes pueden escoger entre 7 opciones de sanguches calientes, 4 opciones de sanguches fríos y varios wraps. Incluso tienen una variación del tradicional perro caliente.

¿No desayunó? O simplemente tiene un antojo, pruebe el sandwich de omelette en pan kaiser: Pan artesanal, omelette de jamón y queso, cebolla salteada en hierbas, aioli de ajo rostizado, y mantequilla.

En La lonchera, la sanguchería imperdible en Liberia, procuran reducir el uso del plástico, por lo que invitan a sus clientes a no utilizar la pajilla a la hora de tomar sus refrescos, y los empaques para llevar son de papel. Pequeñas acciones que suman.

Lo invito a que pruebe el cafecito recién chorreado y que pida el té frio de la casa para que adivine su ingrediente secreto que lo hace delicioso y diferente.

Y si usted es amante del dulce, no se preocupe, La Lonchera le ofrece también deliciosa repostería como el queque de chocolate suculento y delicioso o el queque de limón con glaze.

Espere los especiales del mes en La Lonchera y pregunte por el batido que es un secreto a voces pero que no está en el menú…

La Lonchera en Facebook: https://www.facebook.com/laloncheraliberia/

Horario: 11:00 a.m. a 7:00 p.m. , de lunes a sábado en jornada continua.

Servicio Express: 2665-1526