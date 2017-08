Diputados realizaron gira al Tempisque para corroborar sobre explotación

Diputados, regidores y asesores legislativos fueron testigos de la devastación causada por extracción ilegal de arena en los márgenes del río

Concejo Municipal de Liberia apoya proyecto de ley de la Diputada Suray Carrillo sobre el manejo integral de la cuenca del Río Tempisque.

El día viernes 28 de julio, los diputados Suray Carrillo y Edgardo Araya del Frente Amplio así como Mauren Clarke del PLN, junto con asesores de otros diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa; diputados fuera de dicha comisión, regidores de los concejos municipales de Liberia, Nicoya y Bagaces, dirigentes ambientalistas y medios locales de comunicación, se hicieron presentes en el edificio municipal de Liberia con el fin de realizar una gira para inspeccionar el impacto ambiental que las concesiones a empresas han ocasionado al Río Tempisque. La gira fue convocada y dirigida por la diputada guanacasteca Suray Carrillo.

La gira inicio a la 1:00pm cuando el grupo se dirigió a la Cueva, a raíz de la denuncia impuesta por la dirigencia ambientalista y la Municipalidad de Liberia ante la Diputada Suray Carrillo del Frente Amplio quien forma parte de la Comisión de Ambiente.

Todas y todos los presentes fueron testigos de la devastación causada debido a la extracción ilegal de arena a los márgenes del río.

El diputado ambientalista y candidato a la Presidencia de la República Edgardo Araya señaló que“evidentemente estamos frente a un daño ambiental no sabemos como está la viabilidad ambiental al respcto de lo que stá pasando acá, evidentemente hay una afectación ambiental y deben establecerse sanciones, no puede ser que no pase nada, peor es cuando le dicen a uno que no se sabe si hay alguna concesión.”

Por su parte, la diputada Suray Carrillo se refirió a la “sobreexplotación que pesa sobre el Tempisque por parte de los megaproyectos, empresas extractivistas y el modelo extensivo de monocultivo que aceleran el proceso de desertificación de Guanacaste”.

La diputada Maureen Clark, invitada por la diputada Suray Carrillo, se mostró igualmente indignada y señaló las falencias institucionales que impiden las sanciones del caso, “lo que estamos viendo acá es producto de la incapacidad institucional que se hemos construido, debemos vigilar que realmente se cumplan los permisos que se dan, no puede ser que estemos viendo los destrozos que atestiguamos hoy y que sencillamente todos lo vemos y no pasa nada, no puede ser que se esta destruyendo el rió porque hay una concesión que está en el limbo.“

El regidor nicoyano y candidato a diputado William Allen enfatizó la afectación que sufren las comunidades que dependen del Tempisque.

Tras el recorrido, el grupo se dirigió a la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Liberia, donde Suray Carrillo y Maureen Clark pudieron exponer las problemáticas observadas durante el recorrido. En dicho Concejo fueron tomados acuerdos en la línea en protección al río y mitigación de los daños actuales, así como dar apoyo al proyecto de ley de la diputada Carrillo sobre el manejo integral de la cuenca del Río Tempisque.

Entre otros acuerdos importantes, se les solicitó a las Diputadas solicitarle al Presidente de la República que convoque el proyecto de modificación del canon al polo turístico de Papagayo y que también se apoye la creación del Distrito de San Roque.