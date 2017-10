Comunidades en La Cruz destruidas tras paso de tormenta Nate

in Clima

by Pampa

Por Karla Ramírez A.

karlaramireza@gmail.com

Los habitantes de diferentes comunidades del cantón de La Cruz sufren los mayores daños en los últimos 45 años, la infraestructura más afectada son puentes, casas y escuelas.

En San Dimas, a unos 16 kilómetros al norte del centro de La Cruz, la crecida del río Sapoá dejó inservible todo el mobiliario de la escuela. Los vecinos dicen que el agua se elevó de su cauce unos 10 metros, las instalaciones donde estudian 104 niños quedaron llenas de lodo.

El director escolar Franklin Salgado Santana estima que, al menos, se tardará un mes en rehabilitar el lugar para dar clases.

En la escuela el agua alcanzó unos 2 metros de altura lo que afectó completamente todas las aulas, el comedor, la oficina del director y la sala de cómputo con 12 máquinas quedaron inservibles.

Oscar Cid Baltodano, coordinador de la Comisión Municipal de Emergencia (CME) en La Cruz, calificó la situación en el cantón como compleja.

“El efecto en la infraestructura es mucho mayor que cuando el huracán Otto. Tenemos daños en los distritos de Santa Elena, La Cruz y La Garita. Tenemos puentes destruidos, otros dañados. Muchas casas quedaron afectadas. vea que hoy (domingo) tenemos siete albergues con 1.500 personas”, explicó.

En este sector de La Cruz, el problema surgió cuando las fuertes precipitaciones provocaron que los ríos se salieran de los cauce.

En iguales condiciones se encuentran las casas en Cuajiniquil de La Cruz, comunidad costera, donde sus habitantes se dedican principalmente a la pesca y en menor proporción a la ganadería.

Luis Angel Brizuela Cortes, funcionario del Inder Liberia, conversó con Radio Pampa y detalló que entre 250 y 300 familias de 5 miembros en promedio cada una, perdieron completamente todo.

Caminos como los de comunidad de Las Vegas están destruidos en un 100%, el camino que pasa por Las Melinas tiene una afectación de un 90%, caminos a las diferentes parcelas de la localidad están en muy mal estado por lo que no hay acceso a las mismas. Brizuela, funcionario del Inder detalló que al no tener aún acceso a las parcelas productivas no se puede todavía cuantificar las perdidas de animales bovinos y porcinos de los lugareños.

La producción pesquera de la comunidad de cuajiniquil está muy comprometida tras el paso de Nate ya que se cuantifican al menos 10 embarcaciones que se dedicaban a la pesca artesanal destruidas, 2 embarcaciones que se dedicaban al turismo destruidas, 1 embarcación desaparecida.

El muelle de la comunidad esta completamente lleno de sedimento por lo que las pocas embarcaciones no fueron destridas por este motivo los lugareños no tienen acceso para poder desembarcar producto de la pesca.

El comercio existente tuvo pérdida total de mercadería, únicamente en el centro de la comunidad dos comercios no se vieron afectados.

Cuajiniquil de La Cruz fue sorprendida por un fenómeno que pocas veces se presenta.

“Mire yo toda la vida he vivido aquí y solo recuerdo que en el 72 o 73 algo igual. Una cabeza de agua que baja por el río Cuajiniquil y se topa con una crecida del mar (esta en marea alta). Claro que el agua se nos vino a las casas. Eso fue el jueves a las 10 de la noche”, así detalló Jaime Luna Chaves, de 61 años.