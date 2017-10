Luis Diego Coronado A.

Una paciente que sobrevivió al cáncer de mama sufrió una pesadilla psicológica luego de quererse realizar una cirugía reconstructiva después de superar esa dolorosa enfermedad, así lo dio a conocer Teletica en una nota informativa.

La paciente llamada Gabriela Páez, afirmó a ese medio que ha sufrido malos tratos por parte del doctor Rivera, jefe de cirugías reconstructiva del Hospital Calderón Guardia quien arremetió contra la mujer en una consulta diciéndole “usted es gorda, para qué ocupa tetas grandes. Usted ocupa tetas pequeñas”, relató.

Según la ofendida, ella solo trataba de verse bien y sentirse cómoda consigo misma, y quiere marcar un precedente para que otras mujeres en su misma condición no pasen por algo similar.

Para esto buscó asesoría de una Fundación y presentó su denuncia ante la dirección del Hospital Calderón Guardia, El Instituto Nacional de la Mujer, la Defensoría de los Habitantes y el Colegio de Médicos.

RADIO PAMPA CONSULTA

Una Paciente

“Si estoy de acuerdo con las cirugías reconstructivas porque le devuelve a las personas seguridad y el sentimiento de no sentirse incompleto. Sin embargo, los doctores por ejemplo, para operar a las personas generalmente prefieren que estén flacas por qué las gordas tienen más riesgos en las cirugías. En mi caso me mandaron a bajar de peso cuando consulté en el Hospital Mexico. Los doctores creen que son intocables y por eso son odiosos y sin corazón (algunos), en especial los que tienen altos puestos como jefes y que son señores, los más jóvenes tienen más conocimiento actualizado y tienen un mejor trato a las personas. Como mujer uno necesita sentirse bien, para tener más seguridad en todo sentido poder andar un traje de baño y para la intimidad. En la caja me iban a hacer un trabajo mal hecho porque las prótesis mamarias son un gran gasto para la caja y yo no era paciente de cáncer además”, explicó Karina Zúñiga, paciente que se sometió a cirugía estética reconstructiva.

Especialista

“La reconstrucción mamaria es el último proceso que se lleva a cabo en las cirugías de cáncer de mama. El procedimiento suele ser muy complejo debido a los tipos de cirugía que práctica la CCSS, que van desde la reconstrucción de la mama con el músculo dorsal ancho, con tejido adiposo e implantes. Sin embargo, la implementación de este tipo de cirugía la definirá un equipo multidisciplinario y el estará a cargo del cirujano reconstructivo. Al tratarse de una cirugía funcional, para mejorar el esquema e imagen corporal no es una cirugía tan estética, esto suele convertirse en la marca final de lucha contra el cáncer y de una etapa superada en las mujeres. Hay mujeres que también optan por una cirugía estética en los servicios de salud privada”, detalló Roison Espinoza, doctor en Fisioterapia Oncológica.

Psicología

“Perder una parte de nuestro cuerpo es un duelo como la muerte de un ser querido o la pérdida de la casa. Podría decirse que, hasta puede ser peor porque el cuerpo es lo único que es verdaderamente nuestro. En una amputación cambia el esquema corporal y debo reconstruir esa visión de mi cuerpo y reconocerlo nuevamente y ahora sin un seno. Agrava la situación que los cuerpos de las mujeres son valorados en tanto son o no atractivos sexualmente y eróticamente, centrándose la atención en los órganos sexuales. Así las cosas, los médicos conciben los cuerpos de sus pacientes como un ente público, del cual él puede evaluar, calificar y hasta llegar al extremo de querer imponer cómo debe ser ese cuerpo en el que ella quiere vivir. Esa reflexión sobre el peso y el tamaño de las mamas debe ser de ella. El médico podría recomendar por salud, de forma respetuosa lo que considera es mejor para ella. Pero la violencia médica es tal, que palabras como gorda y el tamaño del implante que debe tener, no colabora en nada a esa etapa de la paciente de aceptar la mutilación de un seno, donde a las mujeres se les valora por el tamaño de sus genitales”, sostuvo Laura Arias Cabrera, profesora de psicología.