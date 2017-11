Puente peatonal en Liberia: Zona de peligro y omisiones administrativas.

Me Gusta

Por: Carlos E. Vargas

En el sector del Colegio Santa Ana y Centro Plaza Liberia se construyó un puente peatonal en el cual los usuarios (la mayoría estudiantes (escuela y colegio, y UTN) y padres de familia) deben cruzar dos calles de doble vía cada una para utilizarlo. ¡Vaya absurdo!

El puente es peligroso porque:

Los usuarios se exponen al cruzar las calles marginales para usar el puente.

2. La salida del puente es a “boca de calle”, con solo sacar la nariz para ver si viene algún vehículo ya se expone la integridad física pues ahí mismo empieza la vía.

3. Los vehículos no respetan los dispositivos de seguridad y señalización para reducir la velocidad y dar prioridad de paso a los peatones. Hay señales de tránsito y unos tachuelones (bolas metálicas) para ese propósito. Pero son poco disuasivos para quienes quieren despedazar su vehículo o bien no les hace mella.

4. Las personas con alguna discapacidad tienen muchas dificultades incluso para subir y bajar las rampas toda vez que como indiqué anteriormente la entada y salida del puente están al filo de la calle.

Por tal razón presenté un Recurso de Amparo contra el CONAVI que hace pocos días fue declarado Sin Lugar, pues los magistrados consideraron que el informe del CONAVI demuestra que los peligros se dan por el irrespeto de los conductores y no por el diseño de la obra, y que, además, el puente está construido siguiendo todas las normas de seguridad y de accesibilidad. Una cosa es el papel y otra el día a día en ese sector.

Ya cuando se terminaba el puente, puse en conocimiento al Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS) de lo que considere deficiencias y peligros en esta obra. Este consejo pidió explicaciones al CONAVI y para hacer más corto el cuento: las aceptaron porque no replicaron nada.

De igual forma, los magistrados consideraron que si hay alguna deficiencia en la obra el reclamo tendría que ser tramitado en la sede de la legalidad ordinaria y no por la vía de la jurisdicción constitucional. Además, de tener como HECHO NO PROBADO en el recurso que el CONAPDIS no hubiera hecho observaciones al CONAVI. (omisión administrativa)

De rescatar de la resolución del Recurso de Amparo mencionado son las notas separadas por tres de los magistrados:

La magistrada Hernández López consideró que: “He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal.

El magistrado Salazar Alvarado: “Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este amparo, en que se acusa la carencia de un paso peatonal o un semáforo en el sector el Colegio de Santa Ana y el Mall Centro Plaza Liberia, debido a la densidad y velocidad del tránsito, situación que, según se reclama, pone en peligro la seguridad, integridad y vida de los transeúntes.”

El magistrado Jinesta Lobo: “En primer término, el suscrito Magistrado aclara que en aquellos asuntos relacionados con la reparación o construcción de diversas obras de infraestructura, salva el voto al estimar que la inactividad administrativa constituye una discusión propia de ser planteada ante la jurisdicción ordinaria. Lo anterior, excepto que exista de por medio la infracción a otros derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la propiedad privada y la vivienda o bien, la tutela a grupos en desventaja. En el sub lite, al estar de por medio la protección de las personas con discapacidad, se estima procedente conocer el fondo del amparo. Desde esa perspectiva, es una excepción a la regla en esta materia”.

Sin ser especialista en seguridad de tránsito ni obras viales, pero sí usuario muy recurrente de esta vía, mi recomendación y así lo expresé en el Recurso de Amparo es que:

Se amplíe a los cuatro carriles el puente, y solucionado el problema. O, que se quiten los tachuelones irrespetados por los conductores, especialmente los de vehículos más pesados y motociclistas, pues pasa sin disminuir la velocidad ya que no les dañan sus vehículos o bien los evaden (motociclistas). Que se instale un semáforo de activación por el peatón, así, y con la señalización complementaria el vehículo se detendrá por completo. De lo contrario, debería pasar a la velocidad permitida en zona escolar. En horas de la noche (especialmente avanzadas o en la madrugada) los vehículos pasarían sin detenerse y exponerse a un bajonazo o acto similar, pues los tachuelones obligan a “cualquier hora de la noche” a detenerse y eso es un punto a favor de quienes busquen hacer bajonazos. Más sin se conduce con los vidrios bajos (muy común en zonas calientes como Liberia).

No obstante, tanto el CONAVI sigue con la posición de que todo en la obra está bien y no es peligroso, como también el CONAPDIS les compró el cuento, por lo menos no consta, nada en contrario.

La administración pública no puede atenerse a que la seguridad de un sector como este esté solo en manos de los usuarios, cuando ella tiene la posibilidad de contribuir con cambios que ayuden a mejorarla.

Una vez resuelto negativamente para mis intereses el Recurso de Amparo pondré en conocimiento de mi posición nuevamente al CONAVI, al CONAPDIS y a la Municipalidad de Liberia, medios de comunicación regionales.