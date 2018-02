Familiar del sospechoso de matar a presunto ladrón: “No somos monstruos …”

Luis Diego Coronado A.

lcoronado@radiopampa.net

Luego del homicidio ocurrido en el barrio La Victoria de Liberia, por un presunto robo de un bolso a un hombre de apellido Peña, uno de los primos del asaltado y que fue el que presuntamente vapuleó al supuesto asaltante, alzó su voz a través del Facebook.

El familiar de este, de apellidos Hurtado Peña, publicó en su perfil personal un agradecimiento a las personas por el apoyo a él y a su familia, y recalcó que en ella no son ningunos monstruos.

“Buenos días, agradezco a todos por el apoyo brindado a mí y mi familia, recalco que lamentamos lo sucedido. También agradezco a las personas que por mensaje privado me ofendieron a mí y mi familia. No somos mounstros, invito a cualquiera que nos critica a pasar el tiempo que deseé con mi familia y vea que no somos malas personas, nos ganamos la vida honradamente, todos tienen derecho a la libre expresión y a pensar lo que gusten, ya a modo personal, porque no había escrito lo que pensaba, pero lo haré y será público”, rezaba la publicación del Facebook.

Asimismo, fustigó la reacción de los testigos presentes del sanguinario evento al “no detener a su primo” y el “flojo actuar del a Fuerza Pública”.

Digo que lastima que un medio como el Facebook sea incapaz de dar una noticia, si no que se vuelva un circo, mucha gente grabando con el celular pero ninguno capaz de detener a mi primo, les falto, disculpen la palabra huevos para intervenir, pero para grabar todos fueron valientes , y el accionar de la fuerza pública con todo respeto pero muy flojos y maricones. Tenían que amarrarse los pantalones y actuar, no dejar pasar a as la situación, termino diciendo que el comentario anterior( el del día de dicho acontecimiento), de lo sucedido no lo hice para dar paso a críticas u opiniones de si fue correcto o no lo sucedido, nadie tiene el derecho de matar”, relataba.