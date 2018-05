Fiestas de la Anexión en programación, Expo Liberia en un hilo

Luis Diego Coronado A.

El mes de julio iniciará en unos dos meses y la comunidad liberiana espera con ansias la programación festiva para dicho mes calendario, aunque aún no se anuncie de forma oficial una Expo Liberia 2018 o unas Fiestas de la Anexión por parte de la Municipalidad de Liberia.

Sin embargo, RADIO PAMPA, consultó a Félix Zúñiga, presidente de la Comisión de Cultura de Liberia y a José Manuel Rivas Toruño, gerente de feria de la Expo Liberia 2018, para conocer sus actividades a realizar en cada uno de esos festejos respectivamente.

Los mismos chocarían en agenda, ya que ambos festejos se llevarían acabo en el mismo mes.

La Municipalidad de Liberia, programa desde el 13 hasta el 29 de julio de este año, las Fiestas de la Anexión, con una agenda variada que tendrá como locaciones el parque Mario Cañas Ruiz con una tarima de espectáculos, el Héctor Zúñiga con un redondel de toros y la Calle Real en distintas ocasiones.

Para esta actividad municipal, el mayor organizador y beneficiario es la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Libera (UNCADELI), quienes se encargarán de administrar del redondel de toros, y el bar La Reinalda en la esquina del parqueo de la municipalidad.

“Desde 2016 para acá, la municipalidad un mes antes de entrar al primero de mayo en reuniones formales tomamos 14 acuerdos, uno de ellos era el de celebrar la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. Lo hicimos un año y nos quedó flojita la actividad pero con los años la hemos ido mejorando”, explicó Felix Zúñiga, regidor y presidente de la Comisión de Cultura de Liberia.

El regidor aclaró que, es muy difícil celebrar todo el mes ya que es muy costoso en temas económicos, pero cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación Pública para involucrar a los estudiantes.

Detalles de las Fiestas de la Anexión

Conciertos de cimarronas

Desfiles de caballistas

Misa Criolla

Marimbas callejeras

Lunadas en Calle Real.

Carreas de Cinta de Santiago Apostol

Concierto con Mal País

Ferias gastronómicas

Montaderas de toros

Ventas de comidas típicas

Diana por las calles de Liberia el 25 de Julio

Baile peseteado con la Banda de Conciertos de Guanacaste

Para estas actividades, la Comisión de Cultura integró líderes de universidades públicas y personas de toda la comunidad para que se lleven a cabo.

UNCADELI, debe contratar a los tabladeros y hacerse cargo de esas negociaciones. Las ganancias de las montaderas, beneficiarán a esa unión y al Comité Cantonal de Deportes.

La barrera será completamente cerrada hasta la parte de abajo, por lo que para poder disfrutar del espectáculo taurino se debe siempre pagar el acceso.

Calles circundantes del parque Héctor Zúñiga, serán cerradas 2 horas antes y de iniciar y de finalizar las montaderas de toros.

La comisión organizadora aún realiza ajustes en la agenda para afinar detalles. Asimismo, invitan a los comercios a participar y patrocinar. Las reuniones se realizan los días viernes a las 10:00 a.m. en la sala de sesiones del Concejo Municipal.

Sobre la Expo Liberia 2018

Quienes penden de un hilo en la organización de sus festejos son los comisionados de la Cámara de Ganaderos de Liberia, ya que según declaraciones de Felix Zúñiga regidor municipal, los mismos aún no entregan una serie de documentos necesarios de urgente aprobación.

RADIO PAMPA intentó conversar con Hernan Rivas, presidente de esa Cámara, pero nos remitió al señor José Manuel Rivas, gerente de feria, quien citó a este medio a una reunión para realizarle una entrevista el viernes 27 de abril a las 2:30 de la tarde, sin embargo, este último no asistió a la cita.

A la hora de gestionar la entrevista con José Manuel Rivas, este expresó vía telefónica que tenían algunos problemas con la Municipalidad de Liberia, ya que quieren realizar festejos en las mismas fechas de la “Expo”, explicó.

“Como eso es una sociedad, es una fiesta privada no me interesa. Si se hace o no la expo Liberia no es problema de nosotros, ya que si fuera que invirtieran en el barrio El Capulín nos preocuparía. Pero tienen más de 65 años de estar generando millonadas y no ayudan a la comunidad”, expresó Felix Zúñiga regidor municipal.

Para hoy 30 de abril, la Cámara de Ganaderos, aún no tenía aprobado su desfile de caballistas en los alrededores de la cámara en el mismo barrio, ya que esperaban la aprobación del Concejo Municipal luego de una serie de recomendaciones técnicas.

