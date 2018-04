Liberia listo para enfrentar emergencias, pero flojo para prevenirlas

in Actualidad

by Pampa

Luis Diego Coronado A.

lcoronado@radiopampa,net

Luego de las emergencias que enfrentaron a Liberia por el huracán Otto y la Tormenta Tropical Nate, en una movilización de estrategias para ayudar a la comunidad afectada, el cantón está listo para enfrentar otra futura contienda climatológica, pero muy flojo en trabajos de prevención.

Y es que la Municipalidad de Liberia activó sus planes de rescate durante estas emergencias, pero al ser consultados sobre cómo prevenirlas pareciera que aún falta mucho por hilar en temas de infraestructura preventiva de desastres.

Consultado por RADIO PAMPA, Renan Zamora, Coordinador de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Liberia, detalló el trabajo realizado por el municipio y la experiencia táctica luego esos fenómenos naturales.

¿Cómo se prepara la municipalidad de Liberia para hacerles frente en el cantón?

“Liberia no tiene inundaciones que usted vea que el agua llega hasta el techo, como por ejemplo en Carrillo. Por tanto, lo que hace la Municipalidad de Liberia en verano es afinar la estructura de atención de la emergencia”.

¿Entonces qué hace la municipalidad?

“El comité municipal de emergencias sesiona una vez al mes. Con esto lo que buscamos es que toda la estructura de este comité esté coordinada, esté lista. Aún estamos en una fase de definir los albergues, buscar nuevos donde se pueda tener mayor cantidad de personas y a su vez darles seguimiento a las ayudas que nos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)”.

¿La CNE dio algún tipo de recomendación especial para el cantón de Liberia?

“Puntualmente no ha dado ningún tipo de recomendación o necesidad de hacer algún tipo de obra o infraestructura por no ser Liberia un cantón vulnerable. No tenemos una amenaza tan grande como le dije anteriormente, en Carrillo, que hace 30 años se tuvo que construir un muro”.

¿Recomendaciones técnicas?

“Bueno, los vecinos mismos vienen ante la muni a decirnos que en San Antonio hay un río que siempre genera problemas y que hay que hacer un dique. Pero hablamos de un dique que no ocupa mucho trabajo, ya que un bajock lo puede hacer en un día”.

Entonces, ¿La municipalidad está lista para enfrentar la emergencia pero no para prevenirla?

“Hay que entender una cosa, el comité municipal de emergencia está diseñado para actuar y operar durante la emergencia. Como tal está concebido para ser reactivo. Los recursos que tiene el comité empiezan a fluir por parte del CNE para atención de la emergencia, de hecho cuando no estamos en ella no tenemos recursos”.

¿Cuál es la función específica del comité?

“En preparación lo más que podemos hacer es tener la estructura engranada. El comité funcionando, las comunidades activadas, la gente que sepa qué hacer cuando estén en una emergencia y cómo organizarse”.

¿Cómo recopilan esta información para antender las comunidades afectadas?

“Hay que tener en cuenta que la Municipalidad de Liberia cuenta con una plataforma tecnológica que es un portal cartográfico el cual está inclusive disponible para cualquier usuario. En ella se van marcando todas las zonas de vulnerabilidad o donde se fueron reportando incidentes tanto con Otto como con Nate”

Renán Zamora, detalló que esta plataforma también sirve para detallar los lugares donde se debe intervenir en vías y aperturas de acceso luego del desastre.

Reparación de caminos

Rehabilitación de caminos propensos

Reparación de puentes

¿Qué canales de comunicación utilizan para prevenir a la población?

“Ya sea por los comités comunales, de hecho, están conformados en los distritos y a través de ellos con un enfoque mucho más específico sabemos cómo ayudar a la gente de Cañas Dulces por ejemplo. Las personas tienen que buscar a esos comités para que se les brinde información ayuda”.

¿Qué hizo la Comisión Cantonal de Emergencias después de Nate?

“Lo que hicimos fue un recuento de los daños. Hacer una compilación para poder informarle a la CNE cuales fueron los daños a nivel de infraestructura, a nivel de viviendas y a nivel de producción. Es decir las secuelas para comunicárselas al CNE.

La Comisión Cantonal de Emergencias de Liberia, resalta como mayor logro durante y después de esos fenómenos naturales, la capacidad de organización ya que la gente que trabajamos en él sabe qué hacer y como hacerlo.

Asimismo se montó un ampo con información detallada en base de datos de personas que trabajaron como voluntarios, números telefónicos, proveedores, gastos y demás reportes.