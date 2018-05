Nueva película “Güilas” narra “Amor de Temporada” dedicado a Guanacaste

in Cultura

by Pampa

Redacción/RadioPampa

Un corto que se hizo largometraje y que convirtió al reconocido fotógrafo costarricense Sergio Pucci en director y creador de Güilas, su ópera prima que llegará a las principales salas de cine del país, este 3 de mayo de la mano de Juan Burú Producciones y Rola Entertainment.

Se trata de una producción de 75 minutos integrada por siete cortos dedicados a cada una de las provincias del país en una película dirigida a toda la familia. Son pequeñas historias que retratan la idiosincrasia y cultura costarricense a partir de la mirada de 15 niños que descubren el mundo jugando y explorando en sus universos llenos de inocencia.

El primero de estos cortos en conocerse fue Amor de temporada, dedicado a Guanacaste. Este se estrenó en el 2015 en el Festival Schnit y posteriormente alcanzó una gran popularidad superando el millón de vistas en YouTube durante su primera semana.

Fue precisamente este corto el que inspiró a Pucci a crear seis más, los que hoy se unen en su primer largometraje.

La producción se completará este mayo con El día del empujón (Alajuela), Me dejó (San José), Despedidas (Heredia), Cabbin in The Watta (Limón), Recordando a mi puerto (Puntarenas) y Gloria a Cartago (Cartago).

La película está protagonizada por 15 niños, cada uno de ellos vecino de la provincia en la que se realizó la filmación.

Los pequeños no son actores, ni tenían experiencia grabando frente a las cámaras, son niños muy talentosos que demostraron no tenerle miedo a actuar por primera vez, y mostrarse tal como ellos son en su cotidianidad. 2 “La selección de los niños fue un proceso muy variado. En unos casos contamos con la ayuda de escuelas y centros culturales que nos ayudaron a hacer los casting.

En otros casos fuimos a actividades que reunían a toda la comunidad, por ejemplo en Limón asistimos al parade del Día del Negro en Cahuita. Ahí buscamos posibles candidatos hablamos con sus papás hasta que dimos con los protagonistas”, explicó Pucci.

El director agregó: “Todos son niños muy talentosos e inteligentes. Además de tener habilidad para actuar descubrimos que uno de ellos toca la guitarra, otro dibuja chivísima…Tienen mucho potencial”.

Viaje a las emociones

En Güilas, la película el público encontrará relatos entrañables que los trasladará a su infancia, a las travesuras, los juegos y la inocencia de esa hermosa etapa de la vida. Algunas se desarrollan en momentos icónicos dentro para cada provincia, por ejemplo, las fiestas de Zapote en San José, o los desfiles que se realizan en Alajuela en conmemoración de la batalla del 11 de abril de 1856, en Rivas.

Según explicó Sergio todas las escenas fueron grabadas mientras ocurrían las situaciones realmente, sin recreaciones. “Todo se hizo en cierta forma en tiempo real. Las grabaciones en las fiestas de Zapote o en los desfiles en Alajuela. Por ejemplo el corto de Puntarenas se realizó en un determinado momento mientras el ferry partía, todo esto fue un reto, porque nada se detuvo para que grabáramos,”, acotó.

Otro aspecto entrañable de Güilas es su banda sonora. Para ella se recurrió a canciones icónicas dentro de la cultura costarricense, por ejemplo, Recordando a mi puerto, que acompaña al corto de Puntarenas; El año viejo, que va junto a la historia de San José, Cabbin in The Watta, que va con el de Limón y Amor de temporada, con Guanacaste.

“Güilas es una película que tiene algo con lo que las personas de todas las edades se van a identificar. Para los niños es sumamente entretenida, las personas jóvenes van a encontrar recuerdos de su infancia y los adultos se van a conectar con las imágenes y la música, esta es una película para toda la familia”, explicó el director. 3 Güilas, la película se estrenará este 3 de mayo al público general en salas de todo el país para que la familia costarricense pueda disfrutarla.

Esta es la película costarricense que Rola, una de las distribuidoras de cine más importantes de la región centroamericana, se encargará de comercializar.