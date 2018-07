¡Qué Fiestón! Nueva tema de La Kuarta y Banda Grande de Guanacaste

in Cultura

by Pampa

El grupo nacional La Kuarta lanzó su nueva canción y video junto a la Banda Grande de Guanacaste, la interpretación se llama “Qué Fiestón” y es un arreglo de la canción original del músico liberiano Ronald Estrada, director de la Banda de Conciertos de Guanacaste.

Ana Lucía Vindas, quién es madre de varios jóvenes músicos integranes de La Grande De Guanacaste, entre ellos el director de la agrupación, le comentó a Radio Pampa que el trabajo fue arduo y llevó casi un año:

El tema original lo compuso el señor Ronald Estrada llamado Vino de Coyol, él nos lo facilitó para que la Kuarta hiciera el arreglo y de ahí salió Qué Fiestón con La Kuarta. Uno de los muchachos integrantes de la banda es amigo de uno de los músicos de La Kuarta, logramos así conversar con ellos visitarlos en Moravia y acordar grabar el sencillo.

Doña Ana Lucía se mostró muy orgullosa por el trabajo de los integrantes de la Grande de Guanacaste ya que “es el primer proyecto en el que una banda de Guanacaste graba un tema con un grupo de esa trayectoria y además ganadores de disco de oro en centroamérica”

La grabación del audio del tema se realizó en San José en un reconocido estudio y en enero se grabó el video de “Qué Fiestón” en el parque Mario Cañas Ruiz de Liberia.

Todo esto se logró gracias a la comunidad que nos apoyó en las actividades, a la Municipilidad de Liberia que aportó dinero y permisos para realizar actividades en el parque para correr con todos los gastos. Así como a Buena Vista Lodge que patrocinó con la estadía del Grupo La Kuarta y fue locación del video, la empresa Transportes Arguedas nos brindó gran apoyo y también se lo agradecemos comentó Vindas.

La Banda Grande de Guanacaste está integrada con 267 músicos en la actualidad, nació el 14 de abril 2007 con el apoyo de Herbert Rodriguez, Rafael Sánchez y el músico Ronald Estrada.

Estrada conformó la banda con el apoyo de padres de familia, como doña Ana Lucía Vindas, para que los jóvenes que ya no podían pertenecer a la Banda del Instituto (por no ser más alumnos) no se quedaran sin integrar una agrupación.