Fundación Do It sinónimo de esperanza, movilidad y libertad.

Redacción / Radio Pampa

La obra social de la Fundación Do It nació en el año 2005 como una idea del señor John Scheman , convirtiéndose en pieza fundamental de la proyección social y responsabilidad empresarial de su empresa Papagayo Do it Center en Guanacaste.

Los antecedentes del nacimiento de la Fundación Do It se dan cuando su presidente y fundador John Scheman es consciente de las necesidades de infraestructura de centros de educación y salud en la zona, por lo que inició su colaboración con la comunidad enviando materiales de construcción y mano de obra de Papagayo Do It Center para promover la seguridad de espacios públicos, la salud y la educación.

En el transcurso de ese proceso Scheman percibe la problemática de muchas personas en Guanacaste en el tema de movilidad, quienes además carecían de presupuesto para adquirir una silla de ruedas. Es en ese proceso como finalmente nace la Fundación Do It.

La fundación se ubica en Comunidad de Carrillo, Guanacaste y tiene como misión y visión proporcionar calidad de vida llevando el regalo de la movilidad a personas con discapacidad, dándoles una herramienta de empoderamiento, además, se visualizan como organización costarricense sin fines de lucro que enfoca sus esfuerzos para crear conciencia sobre las necesidades de las personas con discapacidad física.

Lo anterior lo logran a través de importantes alianzas globales para poder entregar una silla de ruedas a cada niño, adolescente y adulto en Costa Rica que la necesite, pero no tiene recursos para obtenerla.

Ileana Rodriguez de la Fundación Do It conversó con Radio Pampa y nos contó que en los casi 15 años de trabajo de la organización se han entregado aproximadamente 20 000 sillas a los largo y ancho del país.

Además nos detalló la importancia de las alianzas internacionales ya que justamente estas les han permitido la búsqueda de fondos donaciones para así poder traer las sillas de ruedas desde Estados Unidos.

“La Fundación Do It se asoció con la fundación en California, U.S.A llamada Free WheelChair Mission y colabora con la búsqueda de fondos y donaciones que nos permiten traer las sillas de ruedas a Costa Rica que después serán donadas por la Do It Foundation.» comentó Rodríguez.

¿CÓMO ALIARSE A LA FUNDACION DO IT?

Cualquier empresa o persona interesada puede aliarse a la fundación por medio del sistema de donaciones económicas, la organización está debidamente inscrita de el Ministerio de Hacienda bajo la figura de fundación por lo que los montos donados son deducibles del impuesto de renta de quien realice el trámite de donación.

En este momento gracias a las donaciones recibidas, la Fundación Do It tiene ya el equivalente a medio contenedor de sillas de ruedas plegables y están a la espera de poder completar la cantidad requerida para poder traer el contenedor completo a Costa Rica.

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE SILLAS DE RUEDAS

La Fundación Do It inició con la donación de sillas con un marco de metal que soportaba sillas plásticas con ruedas de bicicleta, nombrada primera generación, las cuales fueron creadas para tener movilidad en lugares ásperos, con calles de lastre; zonas rura­les como Guanacaste. El costo de la silla era más económico, al igual que su mantenimiento.

La segunda generación fue creada con cojín de lona o vinil, pero fija, siendo siempre muy practica para calles rurales, pero un poco incómoda para transportarse ya que no se po­día cerrar o plegar.

La última y actual es la tercera generación, la cual es plegable pero siempre con las llantas aptas para caminos rurales y de fá­cil mantenimiento, esta última generación de sillas de ruedas es la de mayor cos­to y son muy pocas las que envían a Costa Rica. “Se espera que un futuro cercano, se pase a un 100% la entrega de las donaciones de las sillas de ruedas de generación 3”, expuso Rodríguez.

RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA FUNDACIÓN

La red de distribución de la Fundación Do It consiste que instituciones u organizaciones voluntarias como municipalidades o Clubes de Leones a nivel nacional con las que se coordina el proceso de entrega de las sillas de ruedas, existen además los socios comerciales de la fundación como las empresas El Lagar y Abonos Agro que prestan sus bodegas en San José como un espacio de almacenamiento y es donde también las personas o familiar beneficiarias pueden retirar su silla de rueda.

La lista completa de organizaciones o empresas miembros de la red de distribución se puede consultar en la dirección web: http://doitcenterfoundation.com

Daniela Cortez , miembro del equipo operativo y administrativo de la Fundación Do It, explicó a Radio Pampa que toda organización, empresa o persona que desee ser parte de la red de distribución de sillas de ruedas puede integrarse cumpliendo con el proceso establecido que consiste en realizar los cursos bajo 2 metodologías teórica o práctica de manera presencial o virtual para lograr, después de aprobar los cursos, la certificación requerida.





¿PORQUÉ ES IMPORTANTE OBTENER LA CERTIFICACIÓN?

Todo grupo o persona debe estar certificado para así asegurar que la silla de rueda donada será además ensamblada y ajustada al beneficiario final de la mejor manera.

Por último se hizo un llamado a las personas interesadas a recordar que el proceso de donación NO tiene ningún costo y que ninguna persona u organización debe o está autorizada a cobrar al beneficiario por obtener la silla de rueda requerida.

¿CUÁL ES EL PROCESO PARA OBTENER LA DONACIÓN?

El trámite para obtener una silla de rueda dura aproximadamente de 5 a 7 días hábiles y consiste en que se presente una epicrisis o dictamen médico de la persona beneficiaria, fotocopia de la cédula del paciente y de su cuidador, proceder a llenar un formulario para pasar después al proceso de toma de medidas que determinaran la talla de la silla de ruedas , finalizando con la entrega y ajuste final de la silla.

¿CÓMO CONTACTO A LA FUNDACIÓN DO IT?

La fundación Do It pone a disposición los teléfonos 2667 0906 , 2667 0912 además se puede solicitar información al correo electrónico dcortez@grupodoit.com o al WhatsApp 70507926