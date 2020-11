Regidor Quirós y Vice alcaldesa Badilla afilan riñas en Sesiones de Liberia

Redacción/Radio Pampa

Las riñas y desacuerdos, interrupción de la palabra en plena Sesión Municipal, son las conductas de los lunes de la vice alcaldesa de Liberia y el regidor Ricardo Quirós en las Sesiones del Concejo Muncipal.

La disputa de hoy se desarrolló ya que el alcalde Castañeda no se presentó a la Sesión Ordinaria y la vice alcaldesa Badilla-en su ausencia- pretendía representarlo.

En su alegato el regidor Quirós al solicitar la palabra rezó un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, donde señala que el alcalde solo podría ausentarse de las Sesiones del Concejo previa autorización de éste por causa comprobada, vacaciones o incapacidad, lo que impedía a Badilla a representar al alcalde.

Aunque Quirós sostuvo que lo que iba a relatar y afirmar en su participación, no se trataba de violencia de género; la vice alcaldesa tomó las aseveraciones como un ataque en su contra.

«Quiero decirle al Concejo Municipal y a todo el pueblo liberiano… la forma de actuar de don Ricardo. Él es una persona que desde que iniciamos siempre ha vomitado y ha detestado mi participación, entonces quiero dejarles claro que esto me parece una violencia en contra la mujer manifestada por don Ricardo Quirós…», aseveró Arianna Badilla Vargas, vice alcaldesa municipal de Liberia.

Por su parte, Jhonny Morales regidor suplente, respaldó las palabras de Quirós afirmando que «se está desvirtuando lo que comenta don Ricardo me parece que no es violencia contra las mujeres y mucho menos. A pesar de que existe una moción no me pareció que se aprobara y tampoco me parece que en ese caso ha no ser de que don Luis esté incapacitado o tenga un motivo legal para estar ausente que esté Arianna ahí en las sesiones…», recalcó el regidor suplente.

La presidenta del Concejo Municipal, Lidia Cortés Nipote, llamó al orden y aseguró que no daría más la palabra con respecto al polémico tema hasta no llegar al artículo quinto de la agenda, donde se citaba la participación del alcalde.