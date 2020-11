Santa Cecilia celebrará su día de forma virtual en la Casa de la Música

Redacción/Radio Pampa

La centenaria y cultural celebración liberiana a Santa Cecilia, tendrá este año una agenda virtual el próximo domingo 22 de noviembre a las 9:00 a.m. desde la Casa de Música.

Con un concierto dividido dividido en cinco bloques musicales, la Banda de Conciertos de Guanacaste celebrará a su mayordoma en una celebración que será transmitida a través de la plataforma del Facebook de RADIO PAMPA PERFIL y el de la Asociación para la Cultura de Liberia.

En su Facebook Oficial la Banda de Conciertos de Guanacaste hizo la invitación a todos los liberianos.

«Hoy comenzamos con los preparativos para la serenata a Santa Cecilia patrona de los músicos este 22 de noviembre a las 9 am en nuestro anfiteatro con todos los ensambles conformados por los integrantes de la Banda de Conciertos de Guanacaste. Esta actividad será transmitida por Radio Pampa y el Lunes 23 realizaremos una transformación en nuestra página de Facebook. Lamentablemente no te podemos invitar por no incumplir con las normas del Ministerio de Salud«, reza la publicación.