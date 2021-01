2020: el año con menos muertes en carretera desde el 2013, según MOPT

in Actualidad

by Pampa

Redacción/Radio Pampa

Desde el año 2013 no morían tan pocas personas en carretera. En aquel entonces, perdieron la vida 294, mientras que en este 2020 la cifra cerró en 300.

Esta noticia es positiva, comparativamente, desde varias ópticas, pues no solo es la cifra más baja de los últimos 7 años, sino que representó una reducción del 32% en la muertes en carretera respecto al año 2019 (440 decesos).

De igual forma, el 2020 representó la primera vez, en siete años, en el que no se superan los 300 muertos en carretera. Puesto en perspectiva, además del 2020, en el presente siglo solo se logró tener 300 o menos decesos en carretera en 2005 (278), en 2010 (287), en 2011 (289) y en el 2013 (294).

“Desde donde se analicen los datos generales, son muy positivos. Es claro que las limitaciones de circulación, en torno a la pandemia por Covid-19, influyeron positivamente en estos resultados, pero también la variable de mayor control en carretera fue fundamental. Nada hacemos con dejar salir solo 8 placas por día, si no hay presencia policial en carretera que controle a ese grueso de conductores”, detalló German Marín Sandí, Director de la Policía de Tránsito.

Agregó que la clave en los buenos resultados, en buena medida, ha sido el poder dedicar menos personal a atender accidentes, pues este año se presentaron a 56.999 eventos, mientras que el año pasado fueron 85.659, y a tener que regular menos puntos conflictos por menor presencia de vehículos y, en cambio, hacer más labor de control, operativos y retenes.

A noviembre pasado, por ejemplo, se sumaban 2.063 casos de alcohol al volante remitidos al Ministerio Público, mientras que en el 2019 fueron 1.871 en 11 meses, un incremento del 10%. Este mayor control se refleja en la mortalidad por este tema, ya que el 2020 sumó 12 casos fatales, el 2019 registró, 30. Este mes de diciembre, para explicarlo mejor, murió una persona por alcohol al volante, en diciembre de 2019 fueron 5 casos; claramente, nuestra presencia y control en carretera influye en los resultados, finalizó Marín.

Diciembre mortal

Como contrapeso negativo, diciembre del 2020 fue el segundo mes más mortal del 2020 y el que sumó más muertes desde marzo anterior. En total, el último mes del año anterior registró 37 decesos.

“Una de cal y otra de arena. Tuvimos un 2020 muy positivo en la suma total de muertos, pero también tuvimos un diciembre negativo, como suele ocurrir cada año, lo que refleja claramente que las personas no dejaron de salir de sus casas en horas prohibidas por la restricción sanitaria, no dejaron de conducir en estado etílico, ni se abstuvieron de abusar de la velocidad. Diciembre es un mes complicado, siempre”, resumió Alberto Barquero Espinoza, Sub director de la Policía de Tránsito.

Sin embargo, agregó, pese a los 37 decesos, es el mes de diciembre con menos muertos desde el año 2014, cuando perdieron la vida 34 personas. A partir del 2015, con 40 decesos, se superaron los 40 o 50 muertos en ese mes. De hecho, el 2019 fue el diciembre más mortal desde que se tienen registros (1994) con 55 vidas perdidas.

El 2020, solo tuvo tres meses con más de 30 decesos, febrero (31), marzo (39) y diciembre. Entendiendo que las medidas sanitarias relacionadas con la circulación comenzaron en abril, diciembre pasado fue el mes más mortal de los últimos 9, justamente, los 9 meses en los que ha existido restricción sanitaria; el deseo de salir de fiesta, típico de diciembre, también se dio este año recién pasado.

Por otro lado, el principal factor determinante de muertes en carretera fue la imprudencia del conductor con 74 decesos, le siguieron la invasión de carril con 53 casos y el abuso de velocidad con 45 fatalidades.

El automotor más mortal fue la motocicleta con 115 decesos, mientras que el automóvil sumó 45 vidas perdidas y la bicicleta 39 muertes.