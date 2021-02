Guanacaste presentará temperaturas de más 39°C durante marzo, y la época lluviosa dará inicio del 16 al 20 de mayo

in Actualidad

by Pampa

Redacción/Radio Pampa

Según la proyección del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la época seca para los meses de febrero y marzo en la zona del Pacífico Norte del país será de condiciones normales, sin embargo, debido a que estamos bajo la influencia del fenómeno de “La Niña” es posible, aunque estemos con la estación seca, se presenten algunas lluvias.

“Este comportamiento ha sido visible en diciembre y enero pasados, en donde en algunos días se han presentado uno que otro chubasco de forma aislada, pero en su mayoría se mantendrá las condiciones normales de época seca”, explicó la Meteoróloga Gabriela Chinchilla, del IMN, quien agregó que marzo y abril al ser los meses más secos del año, Guanacaste contará con las temperaturas muy altas, en donde perfectamente se podrán percibir desde los 38°C, hasta máximos de 39°C, y de forma puntual en zonas como Nicoya, en el Tempisque y sobre todo hacia la parte central de la provincia.

Para el mes de abril, se prevé además que haya un aumento de precipitaciones con porcentajes desde 10% y 30% sobre lo normal. Para mayo, la fecha de inicio de la época lluviosa para el Pacífico Norte está prevista para el 16 y 20 de este mes, es decir una semana antes de lo que normalmente se presenta.

Con respecto a la época lluviosa, Chinchilla comentó que el comportamiento para este año va a depender mucho de cómo se establezca o continúe “La Niña”. “Tenemos previsto que para el mes de mayo ya no tengamos más la influencia de “La Niña”, esta es la mayor probabilidad. Si no tenemos más este fenómeno, entonces tendríamos un panorama normal de estación lluviosa; sin embargo, hay un segundo escenario que consiste en que, aunque “La Niña” se llegue a debilitar en mayo, podría resurgir en la segunda mitad del año, y bajo este otro panorama podría haber un repunte de lluvias, pero en realidad, esto no se tiene aún muy claro”, comentó la experta.

Por un verano seguro

A partir de las proyecciones realizadas por IMN, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), el Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), activaron sus bases operativas con el fin de fortalecer las acciones que minimicen el impacto de las emergencias durante este año.

El presidente de la CNE, Alexander Solís, señaló que la entidad ha hecho un desembolso de recursos que supera los ₡18.400 millones, para la protección de la agricultura y la ganadería, así como en prevención del déficit hídrico. Parte de las inversiones son con el fin de adaptar las fincas agropecuarias al cambio climático, lo que permite mayor resiliencia ante los eventos meteorológicos que se puedan presentar. “Las fincas adaptadas cuentan ahora con obras módulos de apartos con cercas eléctricas para mejorar la disponibilidad de pasto en las fincas y fijación de carbono; con riego y otras infraestructuras para abastecimiento de agua”, indicó Solís.

Por su parte, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, enfatizó que las unidades productivas que toman medidas para adaptarse al cambio climático resisten mejor los embates del clima y pidió a las personas productoras que estén vigilantes y tomen las previsiones debidas. “Hacemos un llamado a agricultores y productores pecuarios para que tomen medidas, principalmente para mantener a sus animales resguardados y con suficiente alimento y acceso al agua, para esta época seca”.

Con respecto al consumo del agua, las autoridades enfatizaron que en verano se debe mantener controlado uso del recurso hídrico, ya que solo así se podrán mitigar los efectos de la época seca en cuanto la disponibilidad de agua en los hogares. Tomás Martínez, Presidente Ejecutivo del AyA, apuntó que, si cada familia bajara su consumo a 275 litros por día, entonces el agua alcanzaría para lograr un 100% de abastecimiento y además tendría un 20% de ahorro en sus facturas.